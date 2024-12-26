柯文哲被起訴 李彥秀：策動證人咬定犯罪策略明確

民眾黨主席柯文哲今日因涉京華城案等數項案件，遭檢方以數項罪行起訴，併科有期徒刑28.6年、5千萬元罰金。國民黨立委李彥秀說，策動證人，鞏固柯文哲犯罪事實的策略明確，檢方也在暗示柯文哲應繼續羈押。

李彥秀說，歷經4個月的偵查，北檢一如偵查期間媒體擠牙膏式的報導，以及外界預期，對柯文哲提起公訴。針對北檢披露的起訴內容，對比認罪的朱亞虎給予緩起訴處分；指控湮滅證據，而且犯後態度不佳的柯文哲，則合併被求處28年6個月有期徒刑，檢方釋放出「殺雞儆猴」的訊息，目的在繼續策動證人，鞏固柯文哲犯罪事實的策略相當明確。

李彥秀指出，未來檢辯的攻防勢必會集中在「有沒有違背職務」以及「收款有沒有對價關係」之上，這個也是未來柯文哲訴訟上是否成罪的關鍵。

李彥秀提到，檢方目前用「彭振聲強勢主導都委會決議，來論證柯文哲明知違法」，這樣的說法是否禁得起考驗，在法院審理時將會有一番激烈討論。同時檢方認定應曉薇收受5250萬賄款、柯文哲收受1710萬賄款，兩者金額懸殊，也與經驗法則不符，在在證明檢方在對價關係的證明上，勢必要有更堅強的論述來說服法院。

李彥秀表示，根據法務部統計最新統計數據，自民國98年7月至113年11月底止，各地檢署共受理貪瀆案件1萬2292件，起訴5595件、1萬6341人，定罪率為78.1%，這些法律上的爭執，都將是柯文哲能不能成為22%無罪的關鍵。

李彥秀強調，隨著案件移審到法院，檢察官在新聞稿中依舊「暗藏伏筆」，一下指控柯文哲犯後，在辦公處所查獲撕碎便條紙，指示共犯出境，以及指示木可內帳有無檢查。另一方面又說柯文哲還涉及財產來源不明罪，台北市長任內其他案件檢方也持續偵辦中，這也代表檢察官依然不想讓院方還給柯文哲自由，期待院方能繼續羈押柯文哲。

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