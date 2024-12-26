「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」，還預計當貸款還清，赴美和家人5孫同住，希望藉著親家公周健源之力在美國發展民眾黨，朱也傳送7人名單供核對，檢方認定定210萬政治獻金就是行收賄款項。

檢方認為，柯文哲以市長權⼒裁⽰將京華城公司陳情函提送 都委會研議， 朱亞虎傳在2020年4月1日12時許傳訊給李文宗，寫明「小沈十分小氣的捐210萬」訊息，及7人匯款名單。

朱亞虎訊息內容為，「小沈十分小氣的捐210萬(七人、依規每人30、)要用我的名字、但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義更不會傷到市府團隊，那曾經是我鍾愛的團隊！也更以革命軍人人格保證一定要保護民眾宣及我最尊敬的市長！」

「我已經遠離以前的郝市府團隊及郝市長，因為從議長選舉他和蕭景田及鍾小平合謀陷害我最好的兄弟陳錦祥，用門爭的小技倆不義作為令人不恥、更何況我早就還清了欠郝龍斌之人情了！我只會領著我的團隊及兒女效忠民眾黨不使其泡沫化、並積極的拉近失意之深藍認同民眾黨！當我家之貸款還清了，我立刻赴美和家人5孫同住、希望借美達拉斯艾迪遜市長(六任、北市姊妹市）、周健源（我的親家公）之力在美國發展民眾黨，我永遠不會理會小氣的小沈、他想見市長、我領他的月薪、實在是不能不為呀！」

檢方指出，李文宗代表柯文哲，在2020年4月5日回覆朱亞虎，「長輩友⼈涓涓襄助，市長和我們都⼼存感激，⽽將軍憂國憂民之⼼，吾輩銘感五內，您身體健康、含貽弄孫、闔 家團聚才是我們衷心期盼，謝謝您，弟文宗 」。

檢方認定，該訊息表示對210萬賄款為協助提升土地容積率，且以收受，並可以從7人名單核對210元非屬政治獻金，而是柯文哲違背職務⾏為之對價。

檢方查出，沈慶京涉命朱亞虎領銜7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，在2020年3月24日至26日，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶。都發局在2020年3月27日函覆京華城公司，將提送都委會研議。 台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」。圖／翻攝北檢簡報 台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」。圖／翻攝北檢簡報 台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」。圖／翻攝北檢簡報

商品推薦