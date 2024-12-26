京華城案起訴 洪健益：北市府最差是拿回建築、土地

台北市前市長柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，共求處28年6個月，針對京華城案後續，民進黨台北市議員洪健益今天受訪表示，威京集團總裁沈慶京將20％容積視為嘴裡的大肉，不會拿掉，沈的態度就是來一搏；由於現在京華城土地被法院查封，北市最差就是拿回建築物和土地。

洪健益說，據外面商務界的了解，沈慶京將京華城的容積，視為咬在嘴巴裡面的大肉，哪有可能放掉，沈和柯文哲兩人到底是空中串證、彼此默契不承認，某部分還是希望容積能夠保留，畢竟對沈來說，這筆資金可以解很多商業上的套。

洪健益說，至今威京集團不給台北市府善意，說真的沈慶京現在的態度就是和你拚，「反正不見得我會輸，我贏了就有一兩百億元獲利，我輸的話，憑良心來講大家再來講。」

媒體詢問，台北市府會不會依照起訴書內容討回這容積獎勵20％？洪健益說，現在土地已經被法院查封，如果真的未來起訴，可能案子起訴後要3到8年，起訴定讞完後、房子也蓋好了，雖然房子蓋好，但這些土地絕對不能過戶的，個人認為台北市府最差是拿回建築物和土地。

此外，媒體也詢問到柯文哲妻子陳佩琪部分，洪健益說，今天的起訴書內容是針對京華城案，大家認為陳佩琪沒有轉為被告，他認為是涉洗錢防制法的，應該會是在起訴書裡面記載他案另辦，「陳佩琪知不知情，不是她說的算。」

洪健益說，光是陳佩琪存入ATM裡面的現金來源不明罪，且陳當時具有公務人員身分且職等也算高，需要申報財產，「又加上老公是市長，市長的太太、父母親都是申報範圍內。」所以這些資金來源不明罪，有沒有洗錢問題不知道，但是資金來源不明確實有。

洪健益也說，不過今天案子是屬於京華城專案，有沒有洗錢部分看來就要另案處理，所以陳佩琪的名字看起來不會在這次起訴書內，但不代表他案沒有涉入或沒有嫌疑。

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