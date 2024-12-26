柯文哲遭起訴求刑28年半 柯家人神隱老家沒人在

北檢偵辦京華城及政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，並求處28年6月刑期。柯媽何瑞英今天電話關機，新竹老家也沒有人在。民眾黨新竹黨部主委李國璋也呼籲外界不要打擾老人家生活。

檢方調查，柯文哲明知京華城20%容積獎勵、都更內容違反法令，卻收受沈慶京交親自交付1500萬元現金賄款，再以Excel檔「工作簿」記載：「「2022/11/1-小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」於隨身碟中。

檢方指出，沈慶京為答謝柯文哲護航鼎越公司取得容積獎勵，涉於2022年9月12日傳送感謝簡訊給柯文哲，向柯文哲表達同年10月18日京華城動土典禮，柯文哲是唯一受邀的政治人物，並交代秘書從其名下帳戶提領1600萬元現金，並於同年10月19日至 11月1日間之某地，親自交付1500萬賄款。

柯媽何瑞英自從兒子遭羈押後心情不佳，又要照顧生病的柯爸蠟燭兩頭燒，前立委郭正亮曾在網路節目「綠也掀桌」透露，有支持民眾黨的朋友在某醫院碰到柯媽，並安慰柯媽「事情都會過去」，結果柯媽當場哭出來，可見柯家壓力之大。

今天柯文哲遭起訴，並求處28年6月重刑，不過柯文哲老家今天都沒有人在，外傳柯媽、柯爸已出院回老家休養，但未獲證實。李國璋也說，他也不確定柯爸、柯媽是否回老家，不過會持續保持聯繫，也拜託大家給柯家人安靜的生活空間，不要再刻意打擾兩老生活。

柯文哲胞妹柯美蘭電話雖然有通，但進語音信箱，目前未能取得回應。

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