柯文哲涉收賄公益侵占遭起訴 綠：尊重司法

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，柯文哲等人遭起訴。民進黨立法院黨團表示，尊重司法，也請民眾黨在操作司法不公前，先把起訴書、證據清單看完再說。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

民進黨團總召柯建銘上午在民進黨團輿情回應記者會表示，若未來還有其他案件，即使是有幾個無期徒刑，合併執行最多也只關30年。因此，檢方求刑28年6個月，很明顯就是判處無期徒刑，只是給柯文哲稍微的禮遇。貪污犯若沒有繳回貪污所得，一定關到底，所以28年6月與30年兩者沒什麼差異。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團自始至終都認為，所有司法案件核心在證據、不是政治，起訴書以及證據清單有891頁，請民眾黨要鬥臭司法、操作司法不公之前，先把起訴書、證據清單看完再說。

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