京華城20%容獎涉違法遭起訴 北市府不排除停工

京華城容積案檢方今天偵結，檢方認定都委會給予京華城20%容積獎勵等罪，涉嫌不法，台北市前市長柯文哲被求處重刑。都發局表示，已組成調查小組，2周內舉行會議依起訴書重新檢視原核定都市計畫適法性，若確認有疑慮，最快1個月內撤銷此案，要求京華城停工。

都發局表示，已成立「京華城容獎違失調查小組」，由副市長李四川擔任召集人，成員包含法務局、都發局、建管處、政風處、都委會，將邀請專家學者於2周內召會，參酌起訴書內容及柯文哲、彭振聲、黃景茂、邵琇珮等被起訴人涉案情形，重新檢視原核定都市計畫適法性及確認後續因應作為。

都發局表示，若此案的相關涉案人對都市計畫適法性確實有影響，則原本核定的細部計畫就應駁回；至於駁回後的程序是否重來，會委請都市計畫的專家學者及法律專家提供相關意見。

都發局表示，若第1次開會結果，相關專家學者等討論後確認此案確實有適法性的疑慮，會於1個月內撤銷此案的細部計畫，並由建管處依建築法對工地勒令要求停止施工。

至於京華城現狀，建管處表示，已不受理京華城工地的樓地板施工勘驗，但工地組裝鋼構及鋼架等非屬應申報勘驗項目，雖工地仍繼續施作，但後續若施作到須樓地板灌漿，則無法繼續施工。

商品推薦