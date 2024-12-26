聽新聞
0:00 / 0:00
「橘子」許芷瑜開溜原因曝 檢控：柯文哲下紙條「晶華→orange 出國」
台北地檢署起訴民眾黨主席柯文哲涉於京華城案收賄，依調查事證，柯與威京集團主席沈慶京關係密切，與沈在知名地標「陶朱隱園」會面時，由隨行秘書「橘子」許芷瑜跟從，許女協助柯藏匿犯罪所得，不過，在東窗事發前早一步因柯「下紙條」而開溜。
針對有媒體報導柯文哲、沈慶京先後會面12次之事，台北地檢署對此公開表示，依偵查卷內事證，柯、沈的關係良好、互動頻繁，柯多次到沈的「陶朱隱園」、威京總部與沈碰面，許芷瑜則居間聯繫2人會面的細節，還陪同一起造訪。
檢方表示，柯文哲收受沈慶京的巨款賄賂後，即交給知情的許芷瑜保管，許女目前疑滯留日本不歸，檢方除已對她發布通緝，也透過法務部向外國請求司法互助協助查案，相關偵緝作為都積極進行中。
檢方說，檢廉人員今年8月底前往柯文哲的辦公處所搜索，撿獲柯撕碎的一張便條紙，拼湊還原後顯示便條紙上載有「晶華→orange出國」等文字；許女2024年8月27日才返國，受到柯文哲的指示後，再急忙於8月29上午4時10分訂購機票，當天旋即搭機赴日本。
檢方還表示，由於許芷瑜對案情突破至關重要，承辦檢察官隨即透過許女的友人聯繫她返國未果，再經過合法傳喚，許女仍無正當理由不到庭、且拘提無著甚且迄今未歸，於是依法對許芷瑜發布通緝。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
▪ 案子會找人？柯文哲案負責女檢 曾辦陸、海、空3大案
....追蹤更多更新新聞進度
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言