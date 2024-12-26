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「橘子」許芷瑜開溜原因曝 檢控：柯文哲下紙條「晶華→orange 出國」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜被檢方視為破案的關鍵關係人之一。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜被檢方視為破案的關鍵關係人之一。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署起訴民眾黨主席柯文哲涉於京華城案收賄，依調查事證，柯與威京集團主席沈慶京關係密切，與沈在知名地標「陶朱隱園」會面時，由隨行秘書「橘子」許芷瑜跟從，許女協助柯藏匿犯罪所得，不過，在東窗事發前早一步因柯「下紙條」而開溜。

針對有媒體報導柯文哲、沈慶京先後會面12次之事，台北地檢署對此公開表示，依偵查卷內事證，柯、沈的關係良好、互動頻繁，柯多次到沈的「陶朱隱園」、威京總部與沈碰面，許芷瑜則居間聯繫2人會面的細節，還陪同一起造訪。

檢方表示，柯文哲收受沈慶京的巨款賄賂後，即交給知情的許芷瑜保管，許女目前疑滯留日本不歸，檢方除已對她發布通緝，也透過法務部向外國請求司法互助協助查案，相關偵緝作為都積極進行中。

檢方說，檢廉人員今年8月底前往柯文哲的辦公處所搜索，撿獲柯撕碎的一張便條紙，拼湊還原後顯示便條紙上載有「晶華→orange出國」等文字；許女2024年8月27日才返國，受到柯文哲的指示後，再急忙於8月29上午4時10分訂購機票，當天旋即搭機赴日本。

檢方還表示，由於許芷瑜對案情突破至關重要，承辦檢察官隨即透過許女的友人聯繫她返國未果，再經過合法傳喚，許女仍無正當理由不到庭、且拘提無著甚且迄今未歸，於是依法對許芷瑜發布通緝。

京華城 柯文哲

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