柯文哲被求刑28年半是政治辦案？游淑慧：民眾黨勿上綱到政治

北檢今起訴京華城案，台北市前市長柯文哲被以4大罪求刑28年。對於民眾黨開記者會指這是政治辦案，構陷柯文哲？北市議會京華城專案小組召集人游淑慧指出，民眾黨也不要一味上綱到政治，而罔顧台北市市政利益的損失，應去問問柯文哲身為市長，幫市民做了什麼？

游淑慧說，民眾黨再怎麼跟民進黨政治對抗，她沒有意見，但是放任容積跟土地的炒作，造成台北市土地不正義、居住不正義，這是台北市民所不能原諒的，台北市政府在過去柯市長主政的8年時間，房地產不斷的飆漲，台北市民不斷的外移，台北市的居住不正義，台北年輕人在台北市居不易，這樣的狀況是不是跟柯文哲執政8年放縱土地跟容積的操作、跟財團太過靠近有關？

游淑慧表示，民眾黨不能罔顧事實，不能罔顧台北市民的權益的損失，為什麼市長的權利，不用在老舊房屋的都更上，而用在給財團容積呢？民眾黨為什麼不去問問柯市長，如果市長有這麼大的裁量權，可以給容積獎勵，為什麼不把容積獎勵給一般的老舊房屋，而要給一個商場重建案？

游淑慧說，拿開政治，問問自己的良心，台北市有這麼多老舊房屋，難道不應該、不值得柯市長去用心嗎？不要一直眼裡只有「政治政治政治」多去看看台北市民需要什麼。

她說，柯文哲8年期間，台北市做了什麼，除了京華城讓台北市民記得以外，柯還幫台北市做了什麼，所以民眾黨不要一直上綱到政治，去問問看柯身為市長，幫市民做了什麼？

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