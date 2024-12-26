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批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。民眾黨中央緊急應變小組將進行應變會議，今天下午2時將在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會，譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺。

北院日前裁准柯文哲遞交辭職聲明給黨秘書長周榆修，民眾黨緊急應變小組周日舉行應變會議後表明，尚未收到請辭書，柯文哲就是黨主席。據了解，當天會議緊急應變小組已針對柯文哲若被起訴討應對策。

民眾黨稍早發出採訪通知，今天下午將舉行「政治追殺、司法不公、民主倒退」國際記者會，民眾黨指出，針對台北地檢署今日偵結起訴柯文哲，中央緊急應變小組出面舉行記者會，強力譴責民進黨政府利用國家機器進行政治追殺，企圖抄家滅黨、剷除政敵。

京華城 柯文哲

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