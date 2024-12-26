柯文哲涉收賄等4罪 檢察官求刑28年6個月

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民眾黨主席柯文哲除了收賄，還有圖利、公益侵占與背信！台北地檢署26日，偵結京華城弊案及民眾黨政治獻金弊案，檢方發現柯文哲在京華城案涉嫌收賄1710萬，遭檢方求處共28.6年刑期、併科罰金5千萬。對此，民眾黨立院總召黃國昌批評，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，實在令人汗顏。

沈慶京、彭振聲都遭起訴

台北地檢署指出，京華城土地違法容積獎勵案部分，柯文哲、李文宗、彭振聲’



沈慶京、應曉薇等人涉嫌《貪污治罪條例》的「違背職務收受賄賂罪」，還有「主管監督事務圖利罪」，關鍵的被告朱亞虎則是緩起訴2年。政治獻金公益侵占案部分，柯文哲、李文宗與李文娟都觸犯《刑法》第336條「公益侵占罪」遭起訴。

挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資部分，柯文哲、李文宗觸犯《刑法》第342條「背信罪」，而柯文哲政治獻金專戶申報不實案，會計師端木正觸犯《刑法》第216 條、第 215 條、第220條第2項之行使業務上登載不實文書、準文書罪。

京華城圖利加收賄

在圖利部分，檢方指出，柯文哲明知京華城公司申請最高 20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都更條例、容積獎勵辦法，在沈慶京持續向柯文哲訴求協助回復京華城容積一事，竟與沈慶京於109年2月20 日在臺北市政府市長辦公室單獨會面時，各起交付、收受賄賂，及共同圖利之犯意聯絡，並與聽從柯文哲上意之彭振聲等人，共同基於圖利之犯意聯絡。

收賄方面，檢方表示，柯明知京華城公司不服北市府 107 年都市計畫刪除本案土地 120,284.39平方公尺樓地板面積一事，竟違背職務以109年3月10日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」，為京華城案開啟都委會研議之程序，並交代朱亞虎等人尋找威京集團7位人頭，各自匯款30萬佯裝民眾黨政治獻金。

小沈1500是金流

外界關注關鍵的隨身碟與「小沈1500」，北檢說明，柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於111年10月19 日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1500 萬元賄款，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈慶京交付上開賄款之事實。

但民眾黨立院總召黃國昌在臉書發文批評，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，然而，什麼時候收的？不知道；在哪裡收的？不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！押人取供押了4個月，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，檢察總長邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏嗎？

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