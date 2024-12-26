曾收柯文哲傳訊「威京小沈已給過」 黃珊珊：別再放話

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案，北檢今偵結起訴並求處28年半，民眾黨立委黃珊珊雖然仍是證人身分，但起訴書中寫道柯文哲曾傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。黃珊珊稍早在臉書發文表示，「別再放話。」

起訴書中寫道，被告柯文哲所使用之A1-37行動硬碟內存「工作簿」檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；柯文哲自承「如果邱○琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，可證「工作簿」確為被告柯文哲親自製作記載收受資金之帳簿，而該帳簿第12列記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」。

再者，比對被告沈慶京於111年9月12日傳訊感謝被告柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，得其應允後，被告沈慶京即自111年9月20日起令吳○仙提領現金1600萬元作為準備。

嗣鼎越2公司於111年10月18日果然取得建照，被告柯文哲於19日親自出席動土典禮等相關時程，核與「工作簿」記載「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」之時間密接。其後，柯文哲傳訊黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，與被告沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆言：「若我要行賄會用現金」一致。綜上，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金1500萬元賄賂。

黃珊珊稍早也在臉書發文意有所指地說，「從現在起公開審理，別再放話。」

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