批北檢起訴柯文哲荒腔走板 民眾黨竹巿議員：說不清
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，並向法院求處28年6月刑期。對此，民眾黨新竹市議員李國璋說，北檢的起訴內容實在荒腔走板到不可思議，對柯文哲何時交付金錢也說不清，希望接下來的法院審理能公平、公正、公開，民眾黨仍會支持柯文哲捍衛清白，永遠和柯站在一起。
李國璋今受訪指出，北檢無法交代柯文哲何時、何地交付金錢，他非常好奇台灣的司法品質是怎麼一回事？這麼關鍵的事證難道都不能說明清楚讓大家知道嗎？這真的是荒腔走板的起訴內容。
另有媒體關心柯文哲爸媽、柯承發與何瑞英的近況，李國璋說，非常感謝各界持續對柯爸健康狀況的關注及祝福，但望不管是什麼時候，都不要再刻意的打擾柯爸、柯媽老人家的起居生活，也希望媒體能還給柯家一個安靜的空間，至於柯爸、柯媽有回這個新竹老家住嗎嗎？他也不確定，但仍會保持關注跟聯繫的管道。
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