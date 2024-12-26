快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

批北檢起訴柯文哲荒腔走板 民眾黨竹巿議員：說不清

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）捲入京華城弊案遭羈押。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（中）捲入京華城弊案遭羈押。圖／聯合報系資料照片

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，並向法院求處28年6月刑期。對此，民眾黨新竹市議員李國璋說，北檢的起訴內容實在荒腔走板到不可思議，對柯文哲何時交付金錢也說不清，希望接下來的法院審理能公平、公正、公開，民眾黨仍會支持柯文哲捍衛清白，永遠和柯站在一起。

李國璋今受訪指出，北檢無法交代柯文哲何時、何地交付金錢，他非常好奇台灣的司法品質是怎麼一回事？這麼關鍵的事證難道都不能說明清楚讓大家知道嗎？這真的是荒腔走板的起訴內容。

另有媒體關心柯文哲爸媽、柯承發與何瑞英的近況，李國璋說，非常感謝各界持續對柯爸健康狀況的關注及祝福，但望不管是什麼時候，都不要再刻意的打擾柯爸、柯媽老人家的起居生活，也希望媒體能還給柯家一個安靜的空間，至於柯爸、柯媽有回這個新竹老家住嗎嗎？他也不確定，但仍會保持關注跟聯繫的管道。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲涉收賄、公益侵占4大罪狀北檢求刑28年半

昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬

柯文哲遭起訴 時力竹市議員喊話：別對第三勢力失望

眾望基金會柯文哲挪用827萬元 支付大選競辦員工薪資

相關新聞

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑，檢方破解柯文哲手機，柯文哲與競總前財務長李文宗對話意外...

「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結...

謝典林認了幫蔡壁如「就是在幫拯救柯文哲」 盼有下次藍白合

民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，今天遭台北地檢署起訴，並求處28年6月重刑，而民眾黨中央委員江和樹昨天指彰化縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。