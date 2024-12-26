快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

失望類似失戀！柯文哲遭起訴小草崩潰 醫師給建議

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。記者林俊良／攝影

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依照貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，檢察官向法院求處28年6月的有期徒刑；柯文哲昔日以素人之姿挑戰政壇，主打突破藍綠，成立民眾黨時也強調走「省錢風」，吸引大批年輕人成為柯粉，如今柯文哲涉貪遭起訴，不少柯粉感到失望。醫師指出，對政治人物的失望類似失戀，唯有面對及重新調適才有辦法逐步走出。

柯文哲過去於台大醫院任職時，曾陷愛滋病患器官移植、MG149案，後續不滿打壓，以「政治素人」之姿挑戰政壇，不僅當選台北市長，後續創立民眾黨，吸引大批年輕人支持，柯文哲一路以突破藍綠的角色，成為台灣政治的第三選擇，民眾黨將年輕支持者稱為「小草」，因其形象為堅忍、稚嫩，大批的小草也讓柯文哲在今年角逐總統大選時，拿下369萬票。

如今柯文哲涉貪遭起訴，一早小草們就湧進民眾黨的社群媒體表達支持，同時也有小草表達失望，開業精神科醫師楊聰財表示，面對當初支持的政治人物所訴求的價值觀，後續卻與實際背道而馳時，一定會感到失落或是困惑，而且投入的情感愈深，失望就愈深，類似的挫折發生在許多的選舉場合。

楊聰財表示，當身邊有小草表達自身的失落時，第一時間應「接住」他們，傾聽他們的感受，別立即評價或是反駁，此時再討論政治，會讓情緒更高，同時，幫助小草理性看待事件，如告知起訴僅是司法程序的一部分，尚未定罪，再者可幫助小草思考，應該把喜歡柯文哲本身與案件分開來看，避免情感綁架到事件本身。

除此之外，小草可以先透過一些放鬆的活動，如運動、冥想等，也先降低看社群媒體、新聞報導，避免自身過度沈迷負面情緒。楊聰財表示，在民主社會中，政治人物的行為會被檢視，當政治人物實際的行為與自身價值觀背馳時，對支持者而言是一種挑戰，可從事件中學習理性看待政治。

楊聰財提醒，若情緒低落超過2周都沒有改善，且已經影響日常生活，建議應尋求專業的醫師幫忙，避免讓自己陷入情緒的深谷中。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依照貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲（中），檢察官向法院求處28年6月的有期徒刑。本報資料照片
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依照貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲（中），檢察官向法院求處28年6月的有期徒刑。本報資料照片

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲涉收賄、公益侵占4大罪狀北檢求刑28年半

昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬

柯文哲遭起訴 時力竹市議員喊話：別對第三勢力失望

眾望基金會柯文哲挪用827萬元 支付大選競辦員工薪資

相關新聞

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑，檢方破解柯文哲手機，柯文哲與競總前財務長李文宗對話意外...

「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結...

謝典林認了幫蔡壁如「就是在幫拯救柯文哲」 盼有下次藍白合

民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，今天遭台北地檢署起訴，並求處28年6月重刑，而民眾黨中央委員江和樹昨天指彰化縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。