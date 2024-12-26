失望類似失戀！柯文哲遭起訴小草崩潰 醫師給建議

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依照貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，檢察官向法院求處28年6月的有期徒刑；柯文哲昔日以素人之姿挑戰政壇，主打突破藍綠，成立民眾黨時也強調走「省錢風」，吸引大批年輕人成為柯粉，如今柯文哲涉貪遭起訴，不少柯粉感到失望。醫師指出，對政治人物的失望類似失戀，唯有面對及重新調適才有辦法逐步走出。

柯文哲過去於台大醫院任職時，曾陷愛滋病患器官移植、MG149案，後續不滿打壓，以「政治素人」之姿挑戰政壇，不僅當選台北市長，後續創立民眾黨，吸引大批年輕人支持，柯文哲一路以突破藍綠的角色，成為台灣政治的第三選擇，民眾黨將年輕支持者稱為「小草」，因其形象為堅忍、稚嫩，大批的小草也讓柯文哲在今年角逐總統大選時，拿下369萬票。

如今柯文哲涉貪遭起訴，一早小草們就湧進民眾黨的社群媒體表達支持，同時也有小草表達失望，開業精神科醫師楊聰財表示，面對當初支持的政治人物所訴求的價值觀，後續卻與實際背道而馳時，一定會感到失落或是困惑，而且投入的情感愈深，失望就愈深，類似的挫折發生在許多的選舉場合。

楊聰財表示，當身邊有小草表達自身的失落時，第一時間應「接住」他們，傾聽他們的感受，別立即評價或是反駁，此時再討論政治，會讓情緒更高，同時，幫助小草理性看待事件，如告知起訴僅是司法程序的一部分，尚未定罪，再者可幫助小草思考，應該把喜歡柯文哲本身與案件分開來看，避免情感綁架到事件本身。

除此之外，小草可以先透過一些放鬆的活動，如運動、冥想等，也先降低看社群媒體、新聞報導，避免自身過度沈迷負面情緒。楊聰財表示，在民主社會中，政治人物的行為會被檢視，當政治人物實際的行為與自身價值觀背馳時，對支持者而言是一種挑戰，可從事件中學習理性看待政治。

楊聰財提醒，若情緒低落超過2周都沒有改善，且已經影響日常生活，建議應尋求專業的醫師幫忙，避免讓自己陷入情緒的深谷中。 北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依照貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲（中），檢察官向法院求處28年6月的有期徒刑。本報資料照片

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