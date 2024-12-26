柯文哲涉收賄、公益侵占4大罪狀北檢求刑28年半

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等罪，台北地檢署今日偵查終結，共計起訴11人，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，且違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年；木可公司部分政治獻金量處6年徒刑；眾望基金會背信罪量處2年6月，共量處28年6個月徒刑。

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。台北地檢署歷經約7個月偵查，共列柯文哲等26名被告，全案今日偵查終結，案件社會矚目，檢方上午召開記者會，說明涉犯情節及偵結處分。 民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等罪，台北地檢署今日偵查終結，共計起訴11人，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，共量處28年6個月徒刑。記者林俊良／攝影 民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等罪，台北地檢署今日偵查終結，共計起訴11人，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，共量處28年6個月徒刑。記者林俊良／攝影 民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，台北地檢署歷經約7個月偵查，檢方上午召開記者會，說明涉犯情節及偵結處分，會前媒體搶拿新聞稿。記者林俊良／攝影 民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等4大罪狀，台北地檢署今日偵查終結，共量處28年6個月徒刑。記者林俊良／攝影 民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。台北地檢署歷經約7個月偵查，共列柯文哲等26名被告，全案今日偵查終結，檢方上午召開記者會，說明涉犯情節及偵結處分。記者林俊良／攝影

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