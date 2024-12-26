跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結果淪為老三，但民眾黨拿下8席立委，版圖仍不如小覷；如今柯文哲遭檢方求刑28年6個月，柯文哲寫下的10年政壇奇蹟，也將正式跌落神壇。

被稱為「葉克膜之父」的台大醫師柯文哲55歲投入政壇，以無黨無派、政治素人身份參選台北市長，憑著直言不諱風格，以及主張清廉、透明、科學等政治理念引發關注。柯文哲2014年在民進黨背後襄助下，捲起白色力量，在台北市長一戰拿下85萬票大勝國民黨候選人連勝文，可說是在政壇寫下奇蹟。

柯文哲上任後風光一時，曾豪氣干雲宣示辦台北市五大案，2016年與前總統蔡英文一場「北門會」不歡而散後，開始與民進黨逐漸交惡，政壇曾爆發一波柯粉回流綠營、柯粉轉柯黑潮。2018年柯文哲尋求台北市長連任後，綠營選擇不再支持柯文哲，綠白正式宣告分手，但柯文哲仍在三腳督戰局下，險勝並連任。

身為228事件受難者家屬的柯文哲曾自稱「墨綠」，不過又在雙城論壇提出「兩岸一家親」等言論，讓民進黨支持者唾棄，柯文哲也開始對民進黨、新潮流等砲火猛烈，但因此在政壇開闢出一條新路，吸引中間、偏藍選民關注。

柯文哲於台北市長第二任期內，在時任幕僚蔡壁如主導下創立民眾黨。柯文哲帶領民眾黨，在2020年大選時拿下5席不分區立委，首次參選即一躍成為第三大黨。柯文哲2024年決定參選總統，民調曾一度如日中天，還掀起小草炫風，更逼得國民黨不得不與柯文哲談「藍白合」，不過最後藍白合破局，選舉結果柯文哲也淪為「老三」。

柯文哲選前聲稱內部民調自己第二名，選舉結果讓他在中間選民心中的人設大打折扣，但柯文哲堅持選到底，果然發揮母雞效應，帶領民眾黨在國會挺進拿下8席不分區立委，讓柯文哲在政壇仍維持一定聲量。但今年8月開始，柯文哲陷入京華城疑雲，以及陸續被踢爆政治獻金亂帳、柯文哲拿選後補助款買台北商辦等，讓柯文哲清廉人設逐漸崩壞。

如今柯文哲因京華城弊案、政治獻金侵占公益案被台北地檢署以違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵占、商業會計法4大罪起訴，犯後還在辦公室裡撕碎便條紙、指示「橘子」許芷瑜出境等，遭具體求刑28年6月有期徒刑。

柯文哲被求處刑期不輕，在政壇寫下奇蹟10年後正式跌落神壇。民眾黨未來首要考驗就是陷入「保柯或切割柯」的大難題？接著則是如何產生接班人並穩住小草？民眾黨能否擺脫一人政黨，接下來考驗重重。

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