快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
柯文哲遭檢方求刑28年6個月，柯文哲寫下的10年政壇奇蹟，也將正式跌落神壇。記者林伯東／攝影
柯文哲遭檢方求刑28年6個月，柯文哲寫下的10年政壇奇蹟，也將正式跌落神壇。記者林伯東／攝影

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結果淪為老三，但民眾黨拿下8席立委，版圖仍不如小覷；如今柯文哲遭檢方求刑28年6個月，柯文哲寫下的10年政壇奇蹟，也將正式跌落神壇。

被稱為「葉克膜之父」的台大醫師柯文哲55歲投入政壇，以無黨無派、政治素人身份參選台北市長，憑著直言不諱風格，以及主張清廉、透明、科學等政治理念引發關注。柯文哲2014年在民進黨背後襄助下，捲起白色力量，在台北市長一戰拿下85萬票大勝國民黨候選人連勝文，可說是在政壇寫下奇蹟。

柯文哲上任後風光一時，曾豪氣干雲宣示辦台北市五大案，2016年與前總統蔡英文一場「北門會」不歡而散後，開始與民進黨逐漸交惡，政壇曾爆發一波柯粉回流綠營、柯粉轉柯黑潮。2018年柯文哲尋求台北市長連任後，綠營選擇不再支持柯文哲，綠白正式宣告分手，但柯文哲仍在三腳督戰局下，險勝並連任。

身為228事件受難者家屬的柯文哲曾自稱「墨綠」，不過又在雙城論壇提出「兩岸一家親」等言論，讓民進黨支持者唾棄，柯文哲也開始對民進黨、新潮流等砲火猛烈，但因此在政壇開闢出一條新路，吸引中間、偏藍選民關注。

柯文哲於台北市長第二任期內，在時任幕僚蔡壁如主導下創立民眾黨。柯文哲帶領民眾黨，在2020年大選時拿下5席不分區立委，首次參選即一躍成為第三大黨。柯文哲2024年決定參選總統，民調曾一度如日中天，還掀起小草炫風，更逼得國民黨不得不與柯文哲談「藍白合」，不過最後藍白合破局，選舉結果柯文哲也淪為「老三」。

柯文哲選前聲稱內部民調自己第二名，選舉結果讓他在中間選民心中的人設大打折扣，但柯文哲堅持選到底，果然發揮母雞效應，帶領民眾黨在國會挺進拿下8席不分區立委，讓柯文哲在政壇仍維持一定聲量。但今年8月開始，柯文哲陷入京華城疑雲，以及陸續被踢爆政治獻金亂帳、柯文哲拿選後補助款買台北商辦等，讓柯文哲清廉人設逐漸崩壞。

如今柯文哲因京華城弊案、政治獻金侵占公益案被台北地檢署以違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵占、商業會計法4大罪起訴，犯後還在辦公室裡撕碎便條紙、指示「橘子」許芷瑜出境等，遭具體求刑28年6月有期徒刑。

柯文哲被求處刑期不輕，在政壇寫下奇蹟10年後正式跌落神壇。民眾黨未來首要考驗就是陷入「保柯或切割柯」的大難題？接著則是如何產生接班人並穩住小草？民眾黨能否擺脫一人政黨，接下來考驗重重。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲被求刑28年半 游淑慧心情沉重：北市非常重大的汙點

柯文哲遭起訴 時力竹市議員喊話：別對第三勢力失望

眾望基金會柯文哲挪用827萬元 支付大選競辦員工薪資

柯文哲被起訴 「台灣國」北檢大門燃鞭炮遭制止

相關新聞

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑，檢方破解柯文哲手機，柯文哲與競總前財務長李文宗對話意外...

「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結...

謝典林認了幫蔡壁如「就是在幫拯救柯文哲」 盼有下次藍白合

民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，今天遭台北地檢署起訴，並求處28年6月重刑，而民眾黨中央委員江和樹昨天指彰化縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。