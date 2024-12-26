昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬

民眾黨主席身陷政治獻金、京華城容積弊案，在遭羈押113天後，台北地檢署今偵結起訴柯等11名共犯，過去曾抨擊財團「拿刀叉吃人肉」的柯文哲，個人光是從京華城案中就拿收賄1710萬，還侵占民眾黨政治獻金600萬、6234萬，並挪用眾望基金會827萬款項支付競辦員工薪水，遭檢方求刑28年6月。

除了柯文哲外，柯辦前主任、競總財務長李文宗在任職台北捷運公司董事長時，與柯以政治獻金之名收受威京集團主席沈慶京賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，並指示胞妹李文娟銷毀木可損益表，北檢以他犯後態度不佳，求刑17年4月，併科罰金1千萬元。

大賈沈慶京賄賂柯文哲、台北市議員應曉薇，以收買職務行為的方式圖得百億不法利益，還用媒體發表已預擬的聲明串證，聯絡柯文哲、應曉薇刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆「不會笨到用支票行賄」，都是用現金，北檢批挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，犯對於主管監督事務圖利罪、違背職務之行為交付賄賂罪，求刑17年，併科罰金3300萬元。

曾為電視劇「花系列」演員的應曉薇，過去常打著慈善形象，但她卻收受沈慶京5250萬賄賂，北檢批違反民代本應恪盡職責、為選民謀最大福祉的付託，臨訟之際還想從機場出境遁逃，可見她面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，犯對於違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢罪嫌，求刑16年6月，併科罰金5千萬元。

台北市前副市長彭振聲明知違法而圖予財團百億不法利益，北檢指他敗壞官箴，不過他還知已過、坦承犯行，北檢請法官量6年徒刑，但因他於偵查中自白犯罪，再請減刑3年。

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