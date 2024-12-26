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柯文哲被求刑28年半 游淑慧心情沉重：北市非常重大的汙點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧今談北檢起訴柯文哲，覺得心情沉重。記者楊正海／攝影
台北市議員游淑慧今談北檢起訴柯文哲，覺得心情沉重。記者楊正海／攝影

北檢今起訴京華城、政治獻金案，台北市前市長柯文哲被以4大罪求刑28年半。對此，北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧表示，台北市從沒一位前市長被重刑求處過，對台北市來說，是一個非常重大的汙點，台北市也從來沒有發生過金額這麼龐大的弊案，身為台北市議員，覺得這是一個很沉重的事。

游淑慧表示，柯文哲卸任了，這個案件偵結，後續是柯個人的司法問題，但京華城案後續的容積處理，是一個非常困難的問題，一個這麼大的工程，在什麼時機點讓他停工，不會影響到基地的安全，然後怎麼解決這個因為這個弊案而產生的都市計畫，怎麼樣回復原本的狀態？這都很考驗後續台北市政府處理的程序正義。

游淑慧指出，司法程序很冗長，台北市政府的行政程序要加快，因為地一直空在那，工程蓋到一半，後續還會不會因為威京總部集團主席沈慶京跟柯文哲之間的交易，會不會只有這個案子？會不會還有其他的案子？包括正在進行中的第一魚果市場。

游淑慧表示，第一魚果北檢有另案偵辦中，這一樁樁一件件，不會因為隨著柯市長的卸任，台北市就不用處理，所以她覺得很沉重，沒有覺得有幸災樂禍的感覺，會覺得非常遺憾跟沉重。

京華城 柯文哲

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