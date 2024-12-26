政治獻金申報不實 會計師端木正偽造文書罪嫌起訴

在柯文哲政治獻金中，負責向監察院申報的會計師端木正，被北檢認定他明知柯政治獻金專戶申報內容有落差未完成查核，卻涉嫌「自行調節」9筆不實交易並出具不實查核報告給監院，今天也一併遭北檢依偽造文書罪嫌起訴。

根據監察院公布的2024總統候選人申報的會計報告書，承辦柯文哲造勢活動的時樂公司，與負責柯文哲演唱會的尼奧公司表示未收到申報資料款項，民眾黨查核後，指控委託的會計師端木正便宜行事「自行調節」，卻未告知競選團隊，才會錯誤申報。當時端木正遭約談後，供稱木可因發票不夠，才便宜行事拿假發票報帳，自己是「受指示」負責簽核會計。

北檢查出，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實之查核報告交付予監察院。且在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，在未取得任何憑證下，擅自於支出項目登打時樂、尼奧、佳聖、木可等公司共9筆不實交易，足生損害於監察院查核，因此將他依刑法行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌起訴。

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