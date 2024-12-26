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京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。
京華城案、政治獻金案遭起訴被告一覽表
•柯文哲，民眾黨主席、台北市前市長
收受賄賂、公益侵占、背信，起訴並具體求刑28年6月。
•李文宗，柯文哲前辦公室主任、柯競總財務長
收受賄賂、公益侵占、背信，起訴求刑17年4月。
•沈慶京，威京集團負責人
圖利、交付賄賂，起訴求刑17年
•應曉薇、台北市議員
收受賄賂、洗錢，起訴求刑16年6月。
•彭振聲，台北市前副市長
圖利，起訴求刑3年。
•黃景茂，北市府前都發局長
圖利，起訴求刑7年。
•邵琇珮，北市都委會執行秘書，圖利
起訴求刑5年減為1年3月、宣告緩刑2年。
•端木正，會計師
偽造文書，起訴求刑1年。
•吳順民，應曉薇助理
收受賄賂，起訴。
•李文娟，木可公關公司負責人
商業會計法，起訴。
•張志澄，京華城監察人
行賄，起訴。
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