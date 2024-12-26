柯文哲遭起訴 時力竹市議員喊話：別對第三勢力失望
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，並向法院求處28年6月刑期。時代力量新竹市議員林彥甫說，權力使人腐敗，分手雖痛，但重要的是先照顧好自己，再尋找下一個對的人，並呼籲民眾別責怪曾支持柯文哲的人，也別對第三勢力感到失望，更別對公共事務轉而冷漠。
林彥甫說，北檢新聞稿中提及，柯文哲收受沈慶京賄絡1710萬元，並指示相關人員違法提高京華城容積率，圖利金額高達121億，同時柯文哲也涉侵占政治獻金6834萬元、挪用基金會款項827萬元。相信很多人對檢方的聲明不敢置信，昔日主打「清廉、透明」的柯文哲怎麼短短10年不到，就如此墮落。
林彥甫說，確實權力容易使人腐敗，加上政治上充滿各種誘惑，要堅持不貪相當困難，不過一旦跨過紅線、同流合汙，失去的就是人民的信任和託付。
林彥甫說，年輕人對第三勢力有所期待，無論是時代力量、民眾黨或其他小黨，就是期盼能夠為台灣的政治帶來改變，而柯文哲的所作所為勢必會讓很多人失望，但他希望大家千萬不能絕望，有錯的人是柯文哲，而不是曾經支持他的自己。即使民眾黨背棄大家對第三勢力的信任，但台灣還有其他優秀的第三勢力政黨值得各位的鼓勵和支持。
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