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京華城案起訴不只柯文哲 應曉薇收賄5250萬元手法曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台北市議員應曉薇收賄5250萬元起訴。圖／報系資料照
台北市議員應曉薇收賄5250萬元起訴。圖／報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，查出威京集團主席沈慶京企圖不法永久享有京華城建照上120,284.39平方公尺樓地板面積，涉於2017至2019年間，透過台北市議員應曉薇及助理吳順民向北市府陳情，再由時任市長柯文哲召開「便當會」施壓關說，順利讓京華城容積率從560%暴增至840%，總計應曉薇收受沈慶京5250萬元款，吳順民收受185萬元，檢方今依違背職務行受賄罪起訴沈慶京、應曉薇與吳順民。

起訴指出，應曉薇、吳順民於 2020至2021年間，要求北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力介入行政權核心事項，見都發局及都委會基層公務員認為京華城申請都市更新20％容積獎勵適法性有問題時，請託北市前副市長彭振聲「放水」幫忙京華城案，帶同沈慶京出席都委會研議程序違反程序發言、致電市長室追問簽呈公文進度，以排除簽辦過程障礙。

誇張的是，應曉薇等人假借職務，指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合的公務員大量索取資料，造成基層公務員工作負荷與心理壓力等方式，濫權干涉依法行政公務員行使職權。沈慶京於此階段交付應曉薇4500萬元賄款、吳順民123萬餘元賄款。

起訴指出，沈慶京於2022年1至10月間，見都市計畫通過，進入都市設計及土地使用開發許可審議程序，為加速北市府核發土地建造執照速度，又陸續交付賄款應曉薇、吳順民2人，由2人人續為鼎越公司召開協調會，持續護航鼎越公司取得最高20％容積獎勵的建造執照。沈慶京此階段交付應曉薇150萬元賄賂、交付吳順民55萬元賄賂。

檢方調查，應曉薇將不法所得用去購買不動產，涉及洗錢，檢方於偵查中聲請扣押應曉薇不動產，並向法院聲請宣告沒收5250萬元犯罪所得，吳順民聲請宣告沒收363萬餘元不法所得。

台北市議員應曉薇助理吳順民收賄363萬元遭起訴。記者蕭雅娟／攝影
台北市議員應曉薇助理吳順民收賄363萬元遭起訴。記者蕭雅娟／攝影
威京集團主席沈慶京涉行賄'應曉薇5250萬元。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京涉行賄'應曉薇5250萬元。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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