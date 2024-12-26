柯文哲被起訴具體求刑28年半 侯友宜：尊重司法判定

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄等罪嫌起訴民眾黨主席柯文哲，具體求刑28.5年。新北市長侯友宜今天受訪表示，尊重整個司法判定。

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等罪，台北地檢署今日偵查終結，共計起訴11人，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，且違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年；木可公司部分政治獻金求刑6年徒刑；眾望基金會背信罪求刑2年6月，共求刑28.5年徒刑。

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