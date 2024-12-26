眾望基金會柯文哲挪用827萬元 支付大選競辦員工薪資
除政治獻金外，台北地檢署還查出民眾黨主席柯文哲與大帳房李文宗涉嫌背信，共同挪用眾望基金會827萬餘元款項，用來支付總統大選競選辦公室包括民眾黨秘書長周榆修、新聞輿情部副主任戴于文等人的員工薪資，檢方指控，此舉坐實了眾望基金會就是柯文哲私人小金庫及直通黨庫的說法。
檢方表示，柯文哲、李文宗明知眾望基金會章程載明「本基金會以辦理台北市社會福利（關懷）為目的」，卻涉嫌違背章程相關規定，將民眾對眾望基金會捐款，挪用供柯文哲聘請周、戴等13位員工。
事實上，上述13位員工，實際工作內容全為協助柯文哲總統大選相關活動及後續黨務活動，經查於2022年12月至今年8月間，共支付827萬餘元，致生損害於眾望基金會。
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