起訴柯文哲還沒辦完 陳智菡4人另分案偵查

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今起訴柯文哲等11人，對柯具體求刑共28年6月；檢察官日前指揮調查局北機站查辦「戰狼小姐姐」民眾黨黨團主任陳智菡等人藉募款小物獲利，相關分潤行為是否涉及不法，已另案偵查。

依據台北地檢署公布的資料，此部分案情的調查對象包括陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、發言人吳怡萱共4人，檢調認為，陳智菡等人涉嫌以折扣碼方式自木可公關公司取得募款小物的分潤，可能涉及刑事責任。

據了解，陳智菡等人是利用「折扣碼」帶貨、抽佣，檢調認為，他們可能淪為柯文哲侵占公益款項的共犯之一，日前約談他們偵訊，複訊後先請回。

檢調調查，柯文哲參選2024年總統大選，由於須籌措政治獻金，因此採用「新政治網紅」的募資模式，操作方式則是當支持的「小草」們捐款給黨部後，相關人就能收到「折扣碼」讓支持者用比一般人便宜的價格換取KP「棒球帽」、「連帽T恤」等競選小物。

檢調透露，由於交易方式可能涉及公益侵占罪責，檢方指揮調查官蒐證之後，刻研擬法律適用問題查辦，不排除過年後再行偵查。 台灣民眾黨發言人吳怡萱。圖／聯合報系資料照片 民眾黨台北市議員陳宥丞日前接受約談。圖／聯合報系資料照片

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