柯文哲被起訴 「台灣國」北檢大門燃鞭炮遭制止
北檢偵辦京華城等案，今天起訴前台北市長柯文哲，求刑共28年6月，「台灣國」理事長陳峻涵在地檢署大門前試圖點燃鞭炮遭警方制止，他表示，柯文哲做了最壞的示範。
台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪，起訴柯文哲等人。
陳峻涵在北檢上午10時舉行記者會前抵達北檢門口，高喊「起訴柯文哲、瓦解藍白合、斷中共黑手、揚政治道德」，陳峻涵並試圖點燃黏在標語下方的鞭炮，遭警方勸阻，最後走到轉角空曠處，拿起打火機點火時，警方隨即以礦泉水淋濕打火機。
陳峻涵說，柯文哲一直強調在政治上清明，藍綠一樣爛，白色最乾淨，事實上，許多罪證都顯示柯文哲會被起訴，他也不願意講這是「大快人心」，無論如何，對台灣社會而言，柯文哲做出最壞的示範，支持者小草們對政治原本有很深的期待，可以說柯文哲是小草們的「政治初戀」。
陳峻涵表示，柯文哲一開始說一切透明，事實上是滿口仁義道德，他的訴求很簡單，柯文哲和柯集團，企圖藍白結合政商結構，背後很可能有中國黑手介入，起訴柯文哲，進而可以瓦解藍白合，最重要的是斷掉中國黑手，還給台灣清明政治。
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