柯文哲遭求處28年半 柯建銘：很明顯就是判無期徒刑

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案今偵結，依貪汙治罪條例的圖利、背信等罪求刑28年6個月。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這很明顯就是判無期徒刑，有稍微給柯文哲禮遇，未來柯文哲可能會有更多個28年，但合併執行最多是關30年。

柯建銘今上午開記者會被問及柯文哲起訴遭求處28年6個月一事，他說，這個看起來有稍微給柯文哲禮遇，未來柯文哲可能會有更多28年，但合併執行最多是關30年，「就是給他一點點打折而已」。

柯建銘強調，從這個判決可看出其實就是判處無期徒刑，尤其貪汙犯若沒有繳交貪汙所得，是不可能假釋，就會關到底，而28.6年跟30年其實沒有什麼差異，因此可以做無期徒刑的解釋，就像若被判10個、100個無期徒刑，最終就是一個無期徒刑，「而28年6個月到最後就是關30年。」

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