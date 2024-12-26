柯文哲遭起訴 小草批黨檢媒一家政治太黑暗

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金等案，台北地檢署偵查終結，今天起訴柯文哲並向法院求處總計28年6月徒刑。支持柯文哲的小草們在社群媒體不滿表示，黨檢媒就是一家人，真有罪，不用寫小說10萬多字，10萬多字就是在呼攏人民的而已，騙不了解的愚民。

針對柯文哲遭起訴，小草們仍堅信柯文哲清白，沒有收賄，有柯粉指出，檢方如果有一刀斃命的證據，起訴書何需寫到10萬字，科幻故事「鏡檢」寫了4個月，檢媒聯手企圖透過媒體帶風向、想要羅織入罪，台灣的司法公信力已經被民進黨政府踐踏到體無完膚。

小草要求北檢一併公布起訴書跟證據清單，否則也只是主觀的事實認定，檢方說有發生這些事，並不代表客觀上有發生，如果沒有相對應的證據清單，就是毫無證據支持的單方指控。

另有小草質疑，柯文哲生活簡單物慾極低，柯文哲一生把財務都交給妻子陳佩琪，從來不管錢的事情，如果柯多出這麼多錢，自己有辦法處理嗎？貪汙的錢放在哪裡，檢方沒找到可疑的金流，貪汙兩個字從何說起，只能說政治太黑暗，因果有輪迴；蒼天饒過誰。

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