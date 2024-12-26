兩大案起訴11人！柯文哲遭北檢求刑28年半 完整名單、具體刑期一次看
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲入京華城容積率案、政治獻金案，9月遭羈押，經過3個月偵辦，台北地檢署今依貪汙治罪條例違背職務收賄、侵占公益、背信罪起訴，批他圖利財團百億並收受千萬賄賂，共求刑28年6月，褫奪公權10年，併科罰金5千萬。
除了柯文哲之外，相關人員包括李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、張志澄、李文娟、端木正等共11人遭起訴。具體求刑內容如下：
專案小組歷經近7個月偵查今天偵結，最快下午裁定柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗5人是否續押。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
▪ 案子會找人？柯文哲案負責女檢 曾辦陸、海、空3大案
....追蹤更多更新新聞進度
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言