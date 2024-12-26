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兩大案起訴11人！柯文哲遭北檢求刑28年半 完整名單、具體刑期一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照。
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照。

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲入京華城容積率案、政治獻金案，9月遭羈押，經過3個月偵辦，台北地檢署今依貪汙治罪條例違背職務收賄、侵占公益、背信罪起訴，批他圖利財團百億並收受千萬賄賂，共求刑28年6月，褫奪公權10年，併科罰金5千萬。

除了柯文哲之外，相關人員包括李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、張志澄、李文娟、端木正等共11人遭起訴。具體求刑內容如下：

專案小組歷經近7個月偵查今天偵結，最快下午裁定柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗5人是否續押。

京華城 柯文哲

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