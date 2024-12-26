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聽聞柯文哲被北檢求處重刑 蔡壁如難過到說不出話來

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市市政顧問蔡壁如聽聞柯文哲被求處重刑後，一度難過到說不出話來，但證實請辭市政顧問獲准。本報系資料照片
台中市市政顧問蔡壁如聽聞柯文哲被求處重刑後，一度難過到說不出話來，但證實請辭市政顧問獲准。本報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，今天遭北檢起訴求刑28年半後，現任台中市市政顧問蔡壁如今天在大甲指出，了解起訴內容後，心情真的很難過，甚至不願意對外受訪，但證實自己市政顧問獲准，下午會進市府辦理離職手續。

蔡壁如表示，今天心情很差，對於台北地檢署的偵結起訴內容，一度難過到不願意接聽外界的任何採訪電話。

但先前蔡壁如曾在臉書上說，民眾黨是屬於所有基層黨員的，是屬於勇於挑戰現狀的人。作為一個年輕的政黨，我們還在成長，但正因為如此，我們更需要團結，穩穩地向前走。

蔡壁如並說，「這條路上一定會有困難、有挑戰，但民眾黨的精神就是，不怕開始小、不怕走得慢，只要目標對，我們就會走得遠。…...現在有很多人看我們的笑話，說我們分派、說我們不穩。但我要說的是：民眾黨不是為了分裂而存在，而是為了整合更多不同的聲音，為這個社會帶來改變。我們的力量來自於多元，來自於基層，來自於每一位在乎這個國家未來的你們」。

京華城 柯文哲

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