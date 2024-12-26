柯文哲遭起訴 北市：京華城不排除停工

北檢今天起訴柯文哲，針對京華城工地，台北市都發局今天表示，起訴書出爐後的2週內將開會討論容積率等，若經專家等確認有適法性疑慮，將停工並在1個月內撤銷細部計畫。

台北地方檢察署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。

針對京華城工地後續，台北市政府都市發展局指出，行政程序法要求行政機關可先進行調查，依檢方起訴對象及內容，因指涉與京華城的都市計畫決策過程有關，北市府後續將召開小組會議討論此案的都市計畫適法性及容積率等內容。

都發局表示，若此案的相關涉案人對都市計畫適法性確實有影響，則原本核定的細部計畫就應駁回；至於駁回後的程序是否重來，會委請都市計畫的專家學者及法律專家提供相關意見。

都發局指出，起訴書出爐後的2週內將進行開會討論，若第1次開會結果，專家學者確認此案確實有適法性疑慮，會於1個月內撤銷此案的細部計畫，並由建管處依建築法對工地勒令要求停止施工。

都發局表示，已成立「京華城容獎違失調查小組」，由副市長李四川擔任召集人，成員包含法務局、都發局、建管處、政風處、都委會，並將邀請專家學者參加，且會參酌檢方起訴書內容及柯文哲等人涉案情形，重新檢視原核定都市計畫適法性及確認後續因應作為。

此外，因北市建築管理工程處已不受理京華城工地的樓地板施工勘驗，但工地組裝鋼構及鋼架等非屬應申報勘驗項目，雖工地仍繼續施作，但後續若施作須進行樓地板灌漿等工程，就無法繼續施工。

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