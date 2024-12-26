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批起訴柯文哲「挑戰一般人智商」 黃國昌酸：北檢功在黨國

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對柯文哲被起訴，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。圖／報系資料照片
針對柯文哲被起訴，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。圖／報系資料照片

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲京華城、政治獻金等案今偵結，依貪汙治罪條例的圖利、背信等罪求刑28年6個月。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，北檢起訴底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，政治辦案斧鑿斑斑，為構陷柯文哲，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。

黃國昌表示，北檢關押柯文哲押4個月，與「鏡檢泣檢」等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬、收賄170萬、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬，到前兩天說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。

黃國昌說，結果今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，針對泣檢經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，「然而，什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！」

黃國昌質疑，押人取供押4個月，不要說證據了，「連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏？」政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。

台北地檢署今起訴民眾黨主席柯文哲，並求處28年6個月。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署今起訴民眾黨主席柯文哲，並求處28年6個月。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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