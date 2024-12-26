批起訴柯文哲「挑戰一般人智商」 黃國昌酸：北檢功在黨國

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城、政治獻金等案今偵結，依貪汙治罪條例的圖利、背信等罪求刑28年6個月。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，北檢起訴底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，政治辦案斧鑿斑斑，為構陷柯文哲，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。

黃國昌表示，北檢關押柯文哲押4個月，與「鏡檢泣檢」等綠媒一搭一唱，科幻小說版本從收賄700萬、收賄170萬、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬，到前兩天說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。

黃國昌說，結果今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽，針對泣檢經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，「然而，什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！」