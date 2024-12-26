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柯文哲被起訴衝擊民眾黨2026 雙黃當母雞基層憂毀譽參半

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉貪遭檢方起訴。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲涉貪遭檢方起訴。圖／報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案遭起訴，勢必衝擊民眾黨2026市長及議員連任之路布局。民眾黨北市黨部主委張志豪說，就是在艱困中，穩定求進步，一步一腳印在地方耕耘扎根，尋求支持認同。

張志豪說，2026地方大選對黨來說是重中之重，北市黨部會採取穩健經營，謹慎布局的態度去進行。一般來說，有母雞帶著小雞是比較理想的方式。不過從現在到2026還有將近兩年的時間，政局情勢的演變都還很難說，所有的策略都會審視情勢，與時俱進地做滾動式檢討，希望能將2026的選舉席次推向極大化。

民眾黨中山大同議員林珍羽說，近期民眾黨民調支持度下滑，其實是支持者轉向不表態，因政治獻金、京華城案，的確讓支持者有點失望、失落，但他們也不會跑去投藍、投綠，支持者就是討厭藍綠，現在紛紛轉向不表態，也可能不這麼關心政治。

民眾黨內湖南港選區議員陳宥丞說，台北市選民還是很看重服務、及議員的人格特質，尤其複數選舉終究還是回到議員人格特質、個人服務等這才是最重要。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，國民黨2026還是要爭取議會單獨過半，議題上還是可以與民眾黨合作，國民黨首要會先鞏固基層，目前已辦了12場大型活動喚醒黨員，也有上千人青年組織活動，各區都招募志工集訓，明年初就會進入戰備期，後年開始征戰，至於許多地方相當優秀的民眾黨黨員，國民黨也都會爭取。

對於立委黃珊珊是否再戰北市？民眾黨內人士憂心，可能藍綠的票都拿不到，因黃珊珊的仇恨值很高。至於若由黃國昌擔任代理黨主席當母雞？黨內人士也怕恐「毀譽參半」，過去2022選舉就有一些狀況，還都是要靠自己。

2026北市藍白合？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則說，國民黨與民眾黨在立法院是針對議題合作，但北市長選戰部分，還要看黨中央意見，現在地方沒有聲音要藍白合作，「不過民眾黨認同我們，都歡迎」。

黃呂錦如說，尤其2024大選時就是因為藍白合，國民黨基層覺得那是慘痛經驗，支持者也呼籲2026、2028談合作要更謹慎。

京華城 柯文哲

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