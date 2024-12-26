柯文哲重罪起訴 獨派：到地檢署放鞭炮慶祝

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。獨派團體台灣國理事長陳峻涵表示，將到地檢署前施放鞭炮慶祝。

陳峻涵表示，柯文哲一向標榜白色力量，強調藍綠一樣爛；殊不知事實證明，柯文哲是個滿口仁義道德，一肚子壞事的無恥之徒。柯被起訴證明法網恢恢、惡有惡報，可憐的是，因為柯的謊言而對政治充滿期待的「小草們」身心摧殘。