柯文哲涉京華城案被起訴 吳靜怡：讓台灣民主更好

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，向法院求處總計28年6月徒刑。柯文哲前幕僚吳靜怡表示，10年前興奮認為柯文哲當選台北市長，台灣政治會更好；10年後，現在，悲憤的認為，柯文哲被起訴，可以讓台灣民主更好。

吳靜怡在臉書發文指出，10年前，這時候興奮認為，柯文哲當選台北市市長，台灣政治會更好；10年後，現在，悲憤的認為，柯文哲被起訴，可以讓台灣民主更好。

吳靜怡表示，民主的前進，有著美麗與哀愁，我們在相同故事裡，扮演不同角色，很慶幸，至少，自己不是逃離海外的共犯，不是起訴書紀錄下貪婪的人。錯和對，柯文哲和她，用了10年來證明，

「善良，有時候辛苦，但絕對是永遠不會錯的路。」吳靜怡表示，柯文哲不是可敬的對手，只是可惡糟蹋許多信任的人，拿了很多年輕人的熱血和支持者的熱錢，但即使面對各種威脅、攻擊、謾罵，至少，明天是笑出來的人，這場賽事，我們沒有贏家，唯一輸家只有柯文哲。