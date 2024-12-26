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柯文哲被起訴藍白合只會更緊密 國民黨：以政策為導向

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，檢方向法院求處總計28年6月徒刑，案情發展牽動藍白未來合作。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，檢方向法院求處總計28年6月徒刑，案情發展牽動藍白未來合作。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城容積率案及政治獻金案，檢方向法院求處總計28年6月徒刑，案情發展牽動藍白未來合作。國民黨內評估，現階段的藍白合作皆以政策為導向，柯被起訴只會讓藍白合作更為緊密。

柯文哲遭羈押後，國民黨立場始終保持司法公平與程序正義，但若柯罪證明確，黨內一派主張轉而不挺。不過，黨中央當時表示，在野合作天經地義，柯文哲的司法案件以及在野黨合作，是兩個不同層次的問題。

黨內人士分析，柯案起訴範圍與人別，會是藍白合未來關鍵之一，藍白怎麼合，將視台灣民眾黨權力重組後，國民黨將與「誰」合作，此人否願意就整體情勢配合在野互動，也要取決於黨內有無戰狼派從中阻撓。

藍委認為，民進黨對柯文哲排山倒海的司法追殺，這個過程中，如果民眾黨還要跑去跟民進黨合作，就是唾面自乾。

藍營從近日財劃法攻防觀察，國民黨修法版本是地方財源增加3753億元，民進黨有意見，卻沒有轉而支持民眾黨2200多億元的版本，顯示綠營拉不下臉轉向與白合作，只能走自己的路；其次，黃珊珊與民眾黨的版本並未說服民進黨，並無藍白裂解的跡象。

黨內人士表示，國民黨的立場會維持以司法判斷柯案後續，藍白在立法院的合作不會受影響；民眾黨也要想清楚，如果案情擴大或已經很明朗，為了民眾黨未來發展與存續能量，還是要面對現實往前走。

京華城 柯文哲

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