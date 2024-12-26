曾說沒流入私人口袋 柯文哲涉侵占政治獻金共6834萬

民眾黨主席柯文哲面對政治獻金爭議，曾強硬表示「錢沒有流入私人口袋」，台北地檢署追查金流，查出他涉嫌以侵占民眾黨政治獻金600萬元；與大帳房李文宗兄妹，共同侵占柯文哲和民眾黨政治獻金共6234萬餘元，合計6834萬餘元。

其中，柯文哲涉嫌侵占金主給民眾黨的政治獻金600萬元，身為黨主席竟將基隆市長謝國樑家族3人捐贈給民眾黨的政治獻金各200萬元侵占入己，而未存入民眾黨政治獻金專戶。

此外，柯文哲還與李文宗兄妹，涉嫌以肖像權授權金，要求李文宗由政治獻金匯款1500萬元給木可，供柯作為私用，以及利用支付木可員工薪資名義，由政治獻金匯款124萬餘元，另以投資營利電影事業，由政治獻金匯款100萬元，以及以木可公司侵占募款小物、演唱會盈餘、及民眾黨政治獻金共4510萬餘元。