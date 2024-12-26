柯文哲起訴書曝便當會藏弊端 李四川：重點是人的問題
台北市前市長柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，共求處28年6個月，起訴書並提及便當會藏弊端，為避免弊案再發生，北市府後續防弊，市長蔣萬安已下令市府修訂審議原則，土地權利關係人若依都計法第24條自提擬定或修正細部計畫，只要涉及容積獎勵將不予受理。
至於也遭起訴的議員應曉薇透過便當會，找上柯文哲大開涉及圖利的容積獎勵大門，制度如何防堵？副市長李四川認為，這跟便當會沒有關係，他個人40多年公務員生涯，不會議員帶一個人來找你，就會有幣案，重點還是有沒有依法行政，若不行，就會直接告知不行、做不到。
市府官員直言，都計法24條行之有年，不能說過去沒有類似個案，但未來已經明確訂立通則，若涉及容獎，都委會一律不受理，他舉例，若一塊地要從工業區變更成商業區或住宅區，可能會有一些回饋，但申請人不可以在要求額外容積獎勵。
該官員表示，過去包含議會要求、監察院糾正等，如何防弊市府已經討論很久，目前相關措施都已執行，下一階段就是針對京華城該案討論，未來有一個明確結論，也會藉由此案及專案小組會議中看還有哪些部分能在精進。
至於京華城的後續處理，副市長李四川坦言停工影響太大，第一步他會再與鼎越談自己申請變更建照，放棄涉不法的20％容積獎勵。鼎越為中石化子公司，李四川也向中石化董事長陳瑞隆喊話，「他應該很清楚，自己主動拿掉20%容積獎勵，市府就會讓京華城繼續走下去。」
柯文哲等人今天被依京華城等案起訴，外界也關注，北市府後續如何處理京華城案這個燙手山芋？可能三做法包括市府下令停工、鼎越主動拿掉涉不法的20%容積獎勵？或是20%容獎以容積代金繳回？
李四川接受本報訪問時表示，其實他的想法是「停工是不可能，讓一個建案讓它停工」，因為這影響太大；第二，只要起訴書京華城案的犯罪事實具體，他一定會再找鼎越來談上次的方向，「先來自己了斷，自己將20%容積獎勵拿掉，就會讓京華城案繼續走」，司法案件目前台灣是無罪推論，但這是有起訴的法律判定基礎。
李四川也透露，其實他現在幾次私下遇到京華城的人，都不否定這個作法的建議，但之前連起訴都還沒有，鼎越很難、也不可能先去否定自己取得的容積獎勵。
對於自廢20%容積獎勵、還有市府廢止京華城不法容積獎勵20%建照的做法，李四川認為，這的確都是目前北市府處理京華城案與對方談的籌碼，但要廢止容積獎勵，建照變更還是要京華城來申請，上次對方的確有提到「副市長怎麼講，我們就怎麼做」。
李四川認為，柯文哲現在遭起訴，他應該有信心，京華城鼎越開發應該還是會來變更建照，自己將容積獎勵20%拿掉。
建管處長虞積學表示，京華城土地假扣押仍在爭訟，市府已停止施工勘驗，但上周有找第三方專家學者勘查工地，基於公安考量，因此不管現階段停止施工勘驗或是未來有可能都市計畫變更而勒令停工，還是會讓其做到整個地下室完工，因此目前仍是施工狀態。
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