柯文哲起訴書曝便當會藏弊端 李四川：重點是人的問題

台北市前市長柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，共求處28年6個月，起訴書並提及便當會藏弊端，為避免弊案再發生，北市府後續防弊，市長蔣萬安已下令市府修訂審議原則，土地權利關係人若依都計法第24條自提擬定或修正細部計畫，只要涉及容積獎勵將不予受理。

至於也遭起訴的議員應曉薇透過便當會，找上柯文哲大開涉及圖利的容積獎勵大門，制度如何防堵？副市長李四川認為，這跟便當會沒有關係，他個人40多年公務員生涯，不會議員帶一個人來找你，就會有幣案，重點還是有沒有依法行政，若不行，就會直接告知不行、做不到。

市府官員直言，都計法24條行之有年，不能說過去沒有類似個案，但未來已經明確訂立通則，若涉及容獎，都委會一律不受理，他舉例，若一塊地要從工業區變更成商業區或住宅區，可能會有一些回饋，但申請人不可以在要求額外容積獎勵。

該官員表示，過去包含議會要求、監察院糾正等，如何防弊市府已經討論很久，目前相關措施都已執行，下一階段就是針對京華城該案討論，未來有一個明確結論，也會藉由此案及專案小組會議中看還有哪些部分能在精進。

至於京華城的後續處理，副市長李四川坦言停工影響太大，第一步他會再與鼎越談自己申請變更建照，放棄涉不法的20％容積獎勵。鼎越為中石化子公司，李四川也向中石化董事長陳瑞隆喊話，「他應該很清楚，自己主動拿掉20%容積獎勵，市府就會讓京華城繼續走下去。」

柯文哲等人今天被依京華城等案起訴，外界也關注，北市府後續如何處理京華城案這個燙手山芋？可能三做法包括市府下令停工、鼎越主動拿掉涉不法的20%容積獎勵？或是20%容獎以容積代金繳回？

李四川接受本報訪問時表示，其實他的想法是「停工是不可能，讓一個建案讓它停工」，因為這影響太大；第二，只要起訴書京華城案的犯罪事實具體，他一定會再找鼎越來談上次的方向，「先來自己了斷，自己將20%容積獎勵拿掉，就會讓京華城案繼續走」，司法案件目前台灣是無罪推論，但這是有起訴的法律判定基礎。

李四川也透露，其實他現在幾次私下遇到京華城的人，都不否定這個作法的建議，但之前連起訴都還沒有，鼎越很難、也不可能先去否定自己取得的容積獎勵。

對於自廢20%容積獎勵、還有市府廢止京華城不法容積獎勵20%建照的做法，李四川認為，這的確都是目前北市府處理京華城案與對方談的籌碼，但要廢止容積獎勵，建照變更還是要京華城來申請，上次對方的確有提到「副市長怎麼講，我們就怎麼做」。

李四川認為，柯文哲現在遭起訴，他應該有信心，京華城鼎越開發應該還是會來變更建照，自己將容積獎勵20%拿掉。