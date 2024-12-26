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柯文哲涉貪遭起訴求重刑 京華城1500萬賄款金流曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左三）涉貪遭檢方起訴。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（左三）涉貪遭檢方起訴。圖／報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京等9人遭起訴。檢方調查，柯文哲明知京華城20%容積獎勵、都更內容違反法令，卻收受沈慶京交親自交付1500萬元現金賄款，再以Excel檔「工作簿」記載：「「2022/11/1-小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」於隨身碟中。

檢方調查，沈慶京為答謝柯文哲護航鼎越公司取得容積獎勵，涉於2022年9月12日傳送感謝簡訊給柯文哲，向柯文哲表達同年10月18日京華城動土典禮，柯文哲是唯一受邀的政治人物，並交代秘書從其名下帳戶提領1600萬元現金，並於同年10月19日至 11月1日間之某地，親自交付1500萬賄款。

另外，柯文哲替京華城召開「便當會」，裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」，沈慶京認為柯文哲已履行護航，交代鼎越開發前董事長朱亞虎等7人，從威京集團總部領取款項，由7名人頭各自以「政治獻金」名義匯款30萬給民眾黨，總數為210萬元。

朱亞虎並傳送簡訊告知民眾黨，通知柯文哲210萬元已交付，民眾黨前財務長李文宗收訊後，即傳送訊息告知朱亞虎表達柯文哲感謝之意。

京華城 柯文哲

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