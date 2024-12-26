柯文哲辭主席黨內陷兩難 民眾黨派系角力升溫

京華城容積弊案喧騰多時，民眾黨主席柯文哲今遭台北地檢署起訴，求刑28年6個月。儘管柯文哲先前遞出辭職聲明，不過白營內部依舊陷入兩難，首先是辭職信下落不明，生效日期也存有爭議，接著民眾黨中央委員將在1月19日改選，屆時代理黨主席上任將決定民眾黨主席下一步。

據了解，民眾黨事前沙盤推演，若柯文哲被起訴，黨中央第一時間仍然會定調此為「政治追殺」，不會第一時間批准柯文哲辭呈，將會在明年1月19日民眾黨產生出中央委員會後，由中央委員互推的「代理黨主席」來決定是否准辭柯文哲，以及辦理接下來的黨主席改選。

根據民眾黨章第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。民眾黨秘書長周榆修受訪時說，柯文哲目前處於請假狀態，因此不適用此條黨章規定。

周榆修表示，現階段對於民眾黨而言，就是盡力把柯文哲拉出來，「這個比任何一件事情都重要」，此刻就是全力慰留，沒有任何其他雜念，大家在司法上面一較高下，就是現階段最重要的工作，至於推派代理黨主席、中央委員選舉，「對我來講都是次要。」

面對媒體詢問，柯文哲一旦遭到檢方起訴，是否有可能停權或開除黨籍，周榆修說明，依照紀律評議裁決準則，民眾黨將視情節議處，不過還是要看起訴書內容，「如果內容讓人家覺得很荒誕，「中評會作為黨內獨立行使職權機關，我們就看中評會的認定。」

不過，民眾黨前立委蔡壁如近來動作頻頻，先是主動宣稱口頭請辭台中市政顧問，表達有意參選民眾黨中央委員，並且不排除角逐黨主席職務，前天又大動作接受廣播節目專訪，聲稱如果中央委員林富男勇於承擔，「我會舉雙手雙腳贊成。」

民眾黨上周發布選舉投票公告，訂於明年1月19日舉行第四屆中央委員暨中央評議委員選舉，當天將同時召開第三屆第一次黨員代表大會，具備黨代表身分即可參選中央委員、中評委。據了解，蔡壁如不僅有意扛起重任，當選中央委員也是勢在必得。