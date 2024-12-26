柯文哲京華城弊案5人在押 是否續押最快今晚揭曉

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。台北地檢署歷經約7個月偵查，全案今日偵查終結，目前全案有台北市前市長柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗等5名在押，上午起訴後北檢將把五人與卷證移審北院，5人是否續押在北院將有一番攻防，預計最快今晚將會有結果。

北檢近15年來第6度罕見設立臨時「端股」，由多名檢察官共辦案件，追查5大弊案共享相關卷證資料，昔日政治明星柯文哲淪為階下囚，羈押迄今113天。今年8月30日檢廉傳喚柯文哲到案，耗費3天3夜、近70小時後，9月2日一度無保請回暫獲自由，但檢方抗告成功；台灣高等法院認為柯文哲「積極介入京華城案」撤銷發回，台北地方法院9月5日裁准羈押2個月，11月1日法官延押獲准，柯文哲無抗告，延押期限為明年1月5日。

柯文哲捲入貪汙弊案，事涉敏感、國內外人士關注，除了被控涉及京華城案、政治獻金案，還有北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及魚類批發市場改建案、南港轉運站BOT案等5大弊案，檢方也已經另行分案繼續偵辦中；因此今天北院接押庭中，關於律師閱卷是否要做出限制，將由合議庭決定，若加上律師閱卷、開庭審理及結束後的評議，最快可能也得到今晚才會有結果。