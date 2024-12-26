記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在

民眾黨主席柯文哲魅力之所在，也是他崩壞之所在。

2022年10月，聯合報記者踏進台北市政府市長辦公室採訪時任台北市長柯文哲。記者至今印象最深的是，訪談結束後，柯文哲幕僚走向記者希望「市長剛說的某某某，拜託不要寫」。

政治人物的訪談，幕僚拜託記者哪一段不要登是很常見的事，不足為奇。記者重提這段插曲想說的是，霸氣外露、不懂得藏，是柯文哲獨特的政治魅力，柯式直白語錄很接時代的地氣，很合年輕人的口味。但，不懂得藏也是他政治生命的阿基里斯腱。

民眾黨有兩個重要的政治圖騰：黨名與白色。蔣渭水創立的臺灣民眾黨在1931年遭日本政權壓迫而解散，80年後，柯文哲沿用其名創黨，柯說：「臺灣民眾黨2.0是對蔣渭水的致敬」。

其次，白色。顧名思義，白色與藍綠不同，更重要的是，民眾黨要推動以文化為主體的社會運動。

說這些大話時的柯文哲忘了，他並非一介平民，他是首都市長、是全台聲量最高的政治網紅，他手握其他縣市欽羨不已的政治資源，他是站在權錢巔峰的市長、主席。無論是蔣渭水反壓迫的精神，抑或推動新文化運動的第三勢力，柯文哲除非擁有「權力使人腐化」的絕緣定力，執政8年，加上角逐2024總統大位，權錢的誘惑從未少過。

柯文哲說，他市長任內每天坐公車到市府上班，從早上7時半忙到晚上，連續8年，始終如一，它代表的是一種新的Style。外界用「嗡嗡嗡」形容傳為佳話。但以記者跑過政治人物的經驗，前台灣省長宋楚瑜的親信立委黃義交曾說，宋楚瑜早上在南投中興新村、中午到花蓮、下午到屏東、台南、雲林，回到中興新村經常已是凌晨2、3點。新北市長侯友宜的「工時」也是天天「嚴重超時」，只差不是搭公車通勤而已。

在治理政治的論述上，柯文哲沒有一貫的中心思想，可是「左批賴清德、右酸侯友宜」、「出來江湖混的最後都要還」，很多人聽了很爽。去年藍白合的協商過程中，不懂藏拙、霸氣外露的特質發揮淋盡致。

柯文哲曾說，他的特色就是「不會害人、不聽謊言、講話直白、動作很快」。

對照今日重刑起訴28年6個月，當年還跟記者大聲保證「民眾黨不會消失」的柯文哲，分外諷刺。