柯文哲四大罪求刑28年半 朱亞虎、陳俊源2人獲緩起訴

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙等罪，台北地檢署今日偵查終結，共計起訴11人，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，且違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年；木可公司部分政治獻金求刑6年徒刑；眾望基金會背信罪求刑2年6月，共求刑28.5年徒刑。

台北地檢署今日開柯文哲案偵結，提供14頁的新聞稿，以及約40頁的新聞資料指名其犯罪事實，證據清單部分不提供。

北檢指出，柯文哲涉貪汙治罪條例第4條第1項第5款「違背職務收賄」、同條例第6條第1項第4款「主管監督事務圖利」等罪嫌，及刑法第336條第1項「公益侵占」、第342條第1項「背信」等罪嫌。

專案小組從今年5月間分案後歷經近7個月偵查，期間羈押禁見柯文哲近4個月，北檢認定柯文哲涉貪汙等不法行為事證明確，痛批柯文哲有為市長宣誓條例，揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後在辦公處所遭查獲撕碎條紙，上載指示共犯出境及木可內障有無檢查等文字，認為諉言矯飾、犯後態度不佳，具體求處如下：

1，犯違背職務行為收受賄賂罪嫌，量處15年徒刑，併科罰金5千萬元，褫奪公權10年

2，犯公益侵占周等人所捐贈與民眾黨的政治獻金罪嫌，量處5年徒刑

3，其所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處6年徒刑，

4，犯對眾望基金會背信罪賢，量處2年6月徒刑

京華城案、政治獻金案迄今的羈押被告共5人，包含柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗，5人今將移審法院。

檢方今偵結公布處分，柯文哲等人涉京華城案部分，柯文哲、李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、張志澄9人起訴；朱亞虎、陳俊源2人獲緩起訴；陳玉坤、王尊侃、陳佳敏3人罪嫌不足不起訴。

政治獻金案部分，柯文哲、李文宗、李文娟3人起訴，柯文哲、李文宗犯公益侵占罪，李文娟涉犯商業會計法。

挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案，柯文哲、李文宗犯背信罪。