直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲京華城容積率案、政治獻金案，台北地檢署今依貪汙治罪條例違背職務收賄罪、公益侵占、以木可公司公益侵占政治獻金罪、對眾望基金會背信罪起訴，批他圖利財團百億並收受千萬賄賂，而且還撕碎便條紙，上頭也記載共犯出境和木可內帳有無檢查等文字，可見犯後態度不佳。

北檢針對收賄罪部分具體求刑15年、併科罰金5千萬元，褫奪公權10年；公益侵占捐贈民眾黨政治獻金部分求刑5年；侵占木可公司求刑6年；眾望背信部分求刑2年6月。

專案小組自今年5月分案後，經近7個月偵查，柯遭羈押113天，今偵結，最快下午裁定柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗5人是否續押。

檢方追查京華城改建弊案，懷疑容積率從560%一路暴增到840%恐存在官商勾結，今公布的調查結果，認為涉貪汙圖利、行收賄，柯文哲、威京集團主席沈慶京涉透過高階幹部7人210萬元，捐政治獻金給柯文哲作為貪汙行賄「前金」，達到840％容積率，後涉行賄1500萬元作為「後謝」。