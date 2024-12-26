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柯文哲將起訴 游淑慧狠批：棄醫從政只為財？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案，被羈押至今近4個月，今天上午起訴。北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧在臉書指出，「負責」不是當了高位、有了權力、組建自己的勢力後，就可以為所欲為。並質疑柯文哲，這條棄醫從政之路，難道真的變成千里為官只為財，義無反顧撈一次？

游淑慧表示，從黃珊珊到陳佩琪都強調市長有權力、有裁量權可以給這些利益，這是多可怕的思維。如果市長有這麼大的裁量權，為什麼不用來造福一般市民，把龐大容積獎勵給予老舊房屋都更？卻把這個裁量權獨獨賜恩給威京？

她說，從392%、560%到840%民眾老舊房屋的都更8年都未必能夠完成，然而京華城案是商業重蓋案，卻在柯文哲的八年內，容積一翻再翻。他們用的手段一再翻新、理由一再創設、而柯市府卻一再買單，華城的例子是唯一、沒有之一。

游淑慧表示，每一個公務員都有基本常識，即便裁量權，也應在法律限制底下，否則就是圖利；更別說牽涉對價關係，那就是收賄。台北市房價飆漲最嚴重，人口外移最嚴重的時候，就是在柯文哲八年的市長任內，這或許也跟他放縱土地與容積的操作有關。

游淑慧表示，今天京華城案只是其中的一案，不知道他還有沒有運用了市長的權力，給他及政黨吸取利益。10點北檢即將要召開記者會說明，毋枉毋縱、證據公開，一翻兩瞪眼「讓該負責的人負責吧」。

京華城 柯文哲

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