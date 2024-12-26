案子會找人？柯文哲案女檢曾辦陸、海、空3大案 神秘端股還有哪些人
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴，偵查團隊「女隊長」、台北地檢署主任檢察官江貞諭暫卸重擔。江初派主任檢察官分發在宜蘭，宜蘭發生「陸、海、空」3大矚目案江都參與，法界云「案會找人」，印證在她身上不假。
江貞諭分派宜蘭主任檢察官時，任發言人工作，正好遇上宜蘭多事之秋，連續2年多發生轟動全國的大案子。2018年10月21日，台鐵「普悠瑪」列車發生出軌翻車意外，奪18條性命，這起陸上慘案，檢方負責追究列車長的刑責。
2019年10月1日，宜蘭「南方澳跨港大橋」坍塌，6名外籍漁工喪命，檢方依職權追究施工、監工者的過失致死罪責，水上變故，檢察官要負起調查責任。
2020年1月2日，參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M「黑鷹直升機」墜毀，沈殉職罹難，這起宜蘭縣境內的空難，檢察官無法置身事外，江貞諭又出來協調辦案、對外說明，連續大案發生，增長她不少專業智慧。
江貞諭是「柯文哲案」領銜辦案人，柯聲押、駁回、抗告、羈押艱難，押成後，有人對她傳簡訊加油，她總回以「收到，『我們』謝謝你」，她不認為辦案是個人的事，更不可以獨自攬功。
事實上，「柯文哲案」是江貞諭在北檢「愛組」的案件，今年8月事務重分配，檢察長同意「連人帶股」將案子移到江調整崗位帶兵的「忠組」，主要由檢察官林俊言、唐仲慶、郭建鈺承辦，後來搭上查虛擬幣高手陳玟瑾共組團隊。由於是團隊辦案，北檢分案以「端股」代表，一度被外界形容是神祕端股。
林俊言在最高檢察署調辦事時，專事處理貪汙案，歸建地檢繼續辦大案；唐仲慶是「超思蛋案」承辦人，邊辦「雞蛋」邊辦貪汙；郭建鈺在辦案中心愛寵物往生，工作第一，她壓住悲情咬著牙，負責將案件收尾。
在野黨主席涉弊經緯萬端，江貞諭重啟「端股」集中辦案火力，把全組拉進協同辦案、培養團隊榮譽感。法界說「案子會找人」，江過去辦「陸、海、空」3大案再辦柯文哲，檢察職涯有如此難忘經驗，少矣。
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