京華城弊案容積率暴增至840% 柯文哲被控收賄舞弊一次看

台北地檢署追查京華城改建弊案，容積率從560%一路暴增到840%恐存在官商勾結，涉貪汙圖利、行收賄，威京集團主席沈慶京涉透過高階幹部7人，以210萬元政治獻金作為行賄民眾黨主席柯文哲的「前金」，達到840％容積率後涉行賄1500萬元作為「後謝」，全案今偵結，檢方將說明相關調查內容。

位在台北市松山區的京華城購物中心，帶來的商圈效益曾風華一時，曾是台北市最大的百貨賣場，2001年開幕、2019年熄燈，計畫改建為京華廣場商辦園區，預計2026年完工，台北市政府提高建案容積率引發爭議，威京集團捐土地作為公園用地等增加容積率等，監察院調查報告指出，京華城案容積率為560%無疑義。

北檢今年５月分案偵辦，指揮廉政署追查京華城弊案，容積率從560%暴增到840%恐涉不法，懷疑時任台北市市長的柯文哲、副市長彭振聲與威京集團主席沈慶京等人，涉透過曾為北市都市發展局副總工程司、台北市議員應曉薇助理吳順民，以及都發局前總工程司邵琇珮協助，利用都市計畫法第24條，於京華城案容積率案審議時強力主導，自提細部計畫修訂案，參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，獨創「方案4」容積獎勵，創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市」3項獎勵項目，額外增加20%容積獎勵，被監察院認定於法無據。

根據都委會會議記錄，應曉薇於2020年6月23日、7月1日在議員辦公室，替京華城舉辦2場協調會，許多官員在場最終催生了「方案4」，7月10日協助京華城補送資料逕行併入前案，直接送入都委會768次會議併審。

檢方追查，應曉薇向柯文哲陳情土地容積率疑義，沈慶京多次出席陳情相關會議，沈慶京涉假捐款真行賄，應曉薇涉收受沈慶京賄賂至少4740萬元。應曉薇對此否認犯行，而沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。

柯文哲今年9月間無保請回時表示，檢察官用搜索時查扣的手機跟電腦硬碟，拿裡面資料編故事，「這兩天可說是極盡壓迫跟凌虐」；柯主張，京華城百分之840％容積率是直到今年3、4月媒體報導才知悉，當時他是「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，根本不知情京華城案情節，也未曾懷疑。

檢方調查，沈慶京為獲取京華城改建超過560%的容積樓地板面積，涉命朱亞虎領銜7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，在2020年3月24日至26日，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶。

台北市議員簡舒培日前公開的台北地院裁准扣押京華城土地的裁定書，明確指出7人210萬元為柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂「前金」。對此，台北市前兵役處處長、鼎越開發公司董事長朱亞虎，坦承貪汙行賄，12月22日具保停押，200萬元交保。

裁定書指出，柯文哲涉明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積給京華城違背犯令，仍執意為之，讓彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法多次召集都委會，最後於2021年9月9日都委會第783次會議作成決議，終促成京華城改建以「無法源依據」的容積獎勵，加上容積移轉等，使京華城改建案一路擴增至840%容積樓地板面積，獲不法利益高達1萬8000餘平方公尺（約5600坪）樓地板面積，沈慶京在柯文哲完成560％擴增到840%後，交付1500萬元給柯文哲作為部分賄賂。

檢方認為，柯文哲等人最終促成威京集團子公司鼎越開發公司獲20%容積獎勵率，初估不法利益111億7023萬6000元，為保全日後追徵，向法院聲請扣押京華城現址土地、即台北市松山區西松段三小段一五六地號。