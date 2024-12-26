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京華城弊案 柯文哲涉貪汙偵辦大事記

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉貪汙弊案，檢方今偵結將舉辦說明記者會。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲涉貪汙弊案，檢方今偵結將舉辦說明記者會。圖／報系資料照片

京華城案偵辦大事記

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙圖利、收賄等罪嫌，事涉敏感、國內外人士關注，台北地檢署今日偵結，藉由大事紀，快速回顧過去以來的偵辦過程。

時間／具體事件

08/12：檢察官傳喚台北市前副市長彭振聲，訊後限制出境、出海、限制住居

08/13：檢察官傳喚都委會委員良茂建設公司董事長陳春銅、政治大學財務管理學系教授陳明吉，訊後請回

08/14：檢察官傳喚親民黨主席宋楚瑜之女宋鎮邁共6名都委會委員，訊後全部請回

08/20：檢察官傳喚銘傳大學建築系教授王价巨、文化大學景觀學系教授郭瓊瑩2名都委會委員，訊後請回

08/21：檢察官傳喚文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德、行政院前秘書長劉玉山，訊後全部請回

08/28：檢察官指揮廉政署搜索北市議員應曉薇議會辦公室、威京集團主席沈慶京住處、辦公室，約談應、沈

08/29：北檢聲押禁見沈慶京、應曉薇、吳順民，晚間應曉薇遭北院裁定收押禁見

08/30：檢廉搜索柯文哲住處、約談柯文哲、陳佩琪；北院裁定沈慶京、吳順民收押禁見

08/31：柯文哲拒絕檢察官夜間偵訊、當庭被逮捕、聲請法院提審被駁，柯、彭振聲遭聲押禁見

09/01：柯文哲第一次羈押庭、小草在北院外集結

09/02：柯文哲無保請回。彭振聲收押禁見

09/03：北檢對柯無保請回提抗告

09/04：高院撤銷柯文哲無保裁定、發回北院

09/05：柯文哲遭收押禁見

09/09：媒體報導柯文哲USB「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，北檢分案查洩密

09/13：北檢約談黃景茂，證人轉被告500萬元交保

09/27：檢廉29路搜索約談李文宗等10被告6證人

09/28：李文宗、朱亞虎聲押禁見

10/04：北檢聲請扣押京華城土地獲准

10/08：媒體爆柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜潛逃出境

10/25：應曉薇助理吳順民停押、500萬元交保

11/01：北檢聲請延押柯文哲獲准

11/0：媒體爆「柯文哲在市長室收1500萬」

11/6-11/8：首度約談蔡壁如、二度約談陳佩琪、首度約談黃珊珊，作證後均請回

11/13：北檢提訊柯文哲光頭造型曝光

11/14：北檢證實查扣木可公關相關銀行帳戶3883萬餘元

11/20：三度約談陳佩琪作證

11/22：朱亞虎認罪停押，200萬交保

12/02：二度約談蔡壁如

12/05：首度約談新光小公主吳欣穎

12/17：約談民眾黨陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩作證追政治獻金、競選小物

12/20：北院裁准柯文哲從看守所寄送辭黨主席文件

12/26：北檢全案偵結，起訴柯文哲等11人

製表：王聖藜、蕭雅娟

京華城 柯文哲

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