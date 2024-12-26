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柯文哲被控5大弊案 北士科、南港轉運站BOT、魚果市場改建案偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂的南港轉運站BOT案。圖／北市交通局提供
台北前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂的南港轉運站BOT案。圖／北市交通局提供

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙圖利、收賄等罪嫌，台北地檢署今日偵結，另柯文哲被控圖利北市科、南港轉運站BOT、第一果菜及魚類批發市場改建案，檢方另案偵辦，不在今天結案範圍。

柯文哲捲入貪汙弊案，事涉敏感、國內外人士關注，除了被控涉及京華城案、政治獻金案，還有北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案、南港轉運站BOT案，共被控涉5大弊案。

「北士科案」則是台北士林科技園區地上權爭議案，柯文哲在2021年間，將北士科T17、T18地上權經營權，交給後來跟他搭檔競選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業新光人壽，不僅將該標案由僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議。

「南港轉運站BOT案」則為，新光人壽得標南港轉運站BOT案件，工程進度延宕，2層樓的轉運站只占整棟19層大樓車站占比僅8.12%，權利金底價經過財務試算，最後一次招標少了10億元，被質疑涉圖利新光人壽。

北市萬大路「第一果菜及魚類批發市場改建工程」，則由北市議員鍾小平、楊植斗、林杏兒，於今年5月告發時任北市長柯文哲、時任北市副市長彭振聲，涉讓威京集團的中華工程公司已125億餘元得標，並以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程。檢方分案偵辦，柯文哲被列為被告。

新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工，依照契約若未在2029年完工市府就會開罰。圖／聯合報系資料照片
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工，依照契約若未在2029年完工市府就會開罰。圖／聯合報系資料照片
柯文哲在北市長任內減項發包的魚果市場改建工程，被國民黨議員告發。圖／聯合報系資料照片
柯文哲在北市長任內減項發包的魚果市場改建工程，被國民黨議員告發。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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