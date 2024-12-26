柯文哲被控5大弊案 北士科、南港轉運站BOT、魚果市場改建案偵辦中

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙圖利、收賄等罪嫌，台北地檢署今日偵結，另柯文哲被控圖利北市科、南港轉運站BOT、第一果菜及魚類批發市場改建案，檢方另案偵辦，不在今天結案範圍。

柯文哲捲入貪汙弊案，事涉敏感、國內外人士關注，除了被控涉及京華城案、政治獻金案，還有北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案、南港轉運站BOT案，共被控涉5大弊案。

「北士科案」則是台北士林科技園區地上權爭議案，柯文哲在2021年間，將北士科T17、T18地上權經營權，交給後來跟他搭檔競選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業新光人壽，不僅將該標案由僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議。

「南港轉運站BOT案」則為，新光人壽得標南港轉運站BOT案件，工程進度延宕，2層樓的轉運站只占整棟19層大樓車站占比僅8.12%，權利金底價經過財務試算，最後一次招標少了10億元，被質疑涉圖利新光人壽。