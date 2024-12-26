柯文哲政治獻金風暴 檢調扣木可3883萬餘元查金流 結果今揭曉

民眾黨主席柯文哲被爆出政治獻金假帳風波，柯文哲曾說，「錢沒有流入私人口袋」，台北地檢署追查金流，懷疑以假帳侵占政治獻金，日前已扣押木可公關公司相關帳戶3883萬餘元，檢方也約談「重量級證人團」比對威京集團是否有「假捐款真行賄」。檢方近日偵結政治獻金案，將說明金流去向。

檢方追查，柯文哲在2024年總統大選期，與競辦財務長也是高中同學的李文宗，涉將競選經費透過多筆「授權金」方式轉入「木可公關」，金額達1300萬，而「木可公關」董事長李文娟正是李文宗的妹妹，懷疑木可販賣周邊商品所取得的錢，不但沒回流民眾黨，反而是民眾黨以各種名目，支付給木可，且有木可公關員工領柯競辦的薪水，懷疑以假帳侵占政治獻金。

北檢日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計新臺幣3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。

監察院公布的2024總統候選人申報的會計報告書，承辦柯文哲造勢活動的時樂公司，與負責柯文哲演唱會的尼奧公司指未收到申報資料的款項，共3筆申報總計916萬4311元。

民眾黨今年8月間查核後，發現漏報總金額達1817萬餘元，委託的會計師端木正便宜行事「自行調節」支出金額2千餘萬元，未告知競選團隊，才會錯誤申報。柯文哲強調，「每一筆都是用於競選活動，沒有流入個人口袋」。

台北地檢署指揮調查局北機站追查政治獻金案，認為柯文哲政治獻金帳目作假，會計師端木正涉偽造文書100萬元交保。據悉，端木正供稱，木可公關公司因發票不夠，才便宜行事拿假發票報帳，他其實是「受指示」負責簽核會計。

檢方為查金流，3度約談柯文哲妻子陳佩琪作證，今年8月30日首度到案作證，自稱已向檢方交代清楚資金來源，柯收押後又被爆出4300萬元買商辦、ＡＴＭ現金存款6百多萬元，及保險箱存有１百萬現金；11月7日、11月20日也到案作證後請回。

陳佩琪日前在臉書發文發文談「夫妻收入」，她指出，外界說柯文哲見錢眼開、收賄，根本是在羞辱他、毀滅他。她也從報稅留下的憑據，抄錄10年來夫妻的「收入總額」，一併對外公布。

檢調追查木可公關，懷疑利用「網紅帶貨」以「折扣碼」發放KP競選小物，涉虛報項目挪用、侵占政治獻金，日前本月17日約談民眾黨立院黨團主任陳智菡、副秘書長許甫、新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，釐清政治獻金與商品小物關聯繫，而北市議員陳宥丞至北檢作證時配戴Meta智慧眼鏡，遭檢方分他字案列妨害秘密罪被告。

另，台北地檢署偵辦京華城容積率案，為清查柯文哲政治獻金有無弊端，今年10月間傳喚11名證人，包括東森集團總裁王令麟、東森電視總裁張高祥、曾任東森集團多項要職的基隆市副市長邱佩琳、嘉義市「博弈教父」陳盈助等人，堪稱「重量級證人團」，訊後均請回。

據了解，李文宗涉收賄遭羈押後，檢廉清查金流後懷疑柯文哲透過企業收受政治獻金，再李文宗作帳洗錢挪為私用，約談「重量級證人團」比對威京集團是否有「假捐款真行賄」。

檢方調查，威京集團主席沈慶京，涉命朱亞虎領銜7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安等7人，每人30萬元共計210萬元，在2020年3月24日至26日，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶。