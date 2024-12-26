直播／柯文哲涉貪汙弊案羈押113天 北檢今偵結10點記者會

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，被控涉貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪，社會矚目，羈押迄今113天。台北地檢署歷經約7個月偵查，共列柯文哲等26名被告，全案今日偵查終結，案件社會矚目，檢方10點召開記者會，說明涉犯情節及偵結處分。

北檢指出，今26日上午10時，在本署4樓新聞發布室，舉行柯姓被告等貪汙治罪條例等案件偵查終結記者說明會。本次記者會不開放媒體發問，現場提供新聞稿供參考，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料(含QA)一份。

柯文哲捲入貪汙弊案，事涉敏感、國內外人士關注，除了被控涉及京華城案、政治獻金案，還有北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及魚類批發市場改建案、南港轉運站BOT案等5大弊案。

北檢近15年來第6度罕見設立臨時「端股」，由多名檢察官共辦案件，追查5大弊案共享相關卷證資料，今檢方偵結部分，僅為京華城案及政治獻金案2部分，預計上午10點開記者會，說明調查結果。

柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲辦公室主任李文宗等5名在押被告，在日前密集提訊給予最後答辯機會，今也將移審法院。

昔日政治明星柯文哲淪為階下囚，羈押迄今113天。今年8月30日檢廉傳喚柯文哲到案，耗費3天3夜、近70小時後，9月2日一度無保請回暫獲自由，但檢方抗告成功；台灣高等法院認為柯文哲「積極介入京華城案」撤銷發回，台北地方法院9月5日裁准羈押2個月，11月1日法官延押獲准，柯文哲無抗告，延押期限為明年1月5日。

柯文哲無保請回時，曾在北檢外表示，檢察官用搜索時查扣的手機跟電腦硬碟，拿裡面資料編故事，「這兩天可說是極盡壓迫跟凌虐」；柯主張，京華城百分之840％容積率是直到今年3、4月媒體報導才知悉，當時他是「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，根本不知情京華城案情節，也未曾懷疑。